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Российская стюардесса раскрыла секреты удачного путешествия с детьми в самолете

Российская бортпроводница посоветовала менять подгузник детям в туалетной комнате самолета

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российская стюардесса раскрыла туристам секрет удачного путешествия с детьми. Своими советами она поделилась на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В первую очередь бортпроводница обратила внимание родителей на то, что менять подгузник ребенку удобнее не в салоне самолета, а в туалетной комнате, которая специально оборудована пеленальным столиком.

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Кроме того, пассажирам необходимо внимательно следить за детьми, играющими в самолете. «Так, нужно быть аккуратными с подлокотниками кресел, если ребенок стал играться с ним, маленькие пальчики могут легко попасть в любую щель, что может травмировать», — предупредила она.

Также, по словам стюардессы, категорически нельзя держать малыша головой к проходу, поскольку это может привести к неприятным последствиям. «Бортпроводники с тележкой, конечно, аккуратно пройдут. А вот клиенты, проходящие мимо, могут совсем не уследить и задеть ребенка», — пояснила россиянка.

В заключение девушка посоветовала родителям всегда иметь с собой воду или сок, который поможет облегчить детям боль в ушах, возникающую при взлете и посадке.

Ранее стало известно, что большинство россиян планирует этим летом провести отпуск вместе со своими детьми на море. Так, 38 процентов респондентов раскрыли, что запланировали совместную поездку на море. Еще 28 процентов участников опроса рассказали, что их дети отправятся отдыхать на дачу.

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Валентина Процкова
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