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Обнаружен новый древний кратер от падения астероида в эру динозавров

Science Advances: обнаружен кратер Надир от падения астероида 66 миллионов лет назад

Фото: Austin Schmid / Unsplash

Ученые обнаружили следы нового древнего кратера в северной части Атлантического океана, что указывает на то, что динозавры могли вымереть из-за столкновений с несколькими астероидами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи полагают, что кратер возник в результате удара крупного метеорита около 66 миллионов лет назад в конце мезозойской эры — примерно в то же время образовался кратер Чиксулуб у побережья полуострова Юкатан в Мексике. Размер кратера Надир достигает всего около восьми километров, и он похоронен на глубине 400 метров под морским дном в 400 километрах от западной части Гвинеи в Африке.

Предполагается, что Надир возник из-за удара метеорита, который мог быть фрагментом более крупного небесного тела или принадлежать рою астероидов. Результаты компьютерного моделирования показали, что диаметр метеорита достигает 400 метров, а его падение должно было вызвать в месте удара цунами высотой 914 метров, а также землетрясение магнитудой более 6,5. Хотя астероид вызвал лишь локальные разрушения, ученые предполагают, что в то время Земля могла подвергаться частым бомбардировкам.

Предполагаемый размер астероида примерно соответствует астероиду Бенну, который является целью миссии НАСА по получению образцов OSIRIS-REx, возглавляемой Университетом Аризоны. Согласно расчетам, энергия, выделившаяся в результате удара, примерно в тысячу раз превышала энергию цунами, вызванного подводным извержением вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай 15 января 2022 года.

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Александр Еникеев
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