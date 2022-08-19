Число пользователей сервисов «покупай сейчас, плати потом» в России выросло на 25%

В 2022 году россияне бросились оформлять рассрочку — число пользователей BNPL-сервисов «покупай сейчас, плати потом» в России выросло на четверть (25 процентов), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса по предоставлению рассрочки FlexiPay.

Всего рассрочкой BNPL воспользовались около 1,5 миллиона россиян — на 29 процентов больше, чем за тот же период 2021 года. Исполнительный директор FlexiPay Алексей Трифонов считает, что по итогам года число клиентов таких площадкой удвоится и достигнет 2,9 миллиона человек.

Сегмент BNPL-кредитования находится на стадии формирования, поэтому долгосрочная статистика по его объемам отсутствует. По словам экспертов, в общем объеме рынка потребкредитования на него приходятся лишь сотые доли процента. Аналитики FlexiPay подсчитали, с начала года объем рынка BNPL составил 3 миллиарда рублей, а концу года достигнет 8 миллиардов. Для сравнения «Ъ» приводит цифры по отрасли POS-кредитования (кредит, который можно оформить прямо в магазине) — только за июль его объем составил 24,8 миллиарда рублей.

Сейчас в России сервисы формата «покупай сейчас, плати потом» появились у «Яндекса» («Сплит»), «Тинькофф» («Долями»), Центра финансовых технологий (PayStep), маркетплейса Ozon, Сбербанка («Плати частями»). Свою долю рынка стараются занять и микрофинансовые организации — в 2022-го проект «Дели на части» создала МКК «Арифметика».

Представители «Яндекса» подтвердили, что сегмент BNPL растет очень быстро. По информации компании, в среднем валовый объем торговых операций на пользователя после первого использования «Сплит» увеличивается примерно на треть в течение следующих нескольких месяцев. Глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень прогнозирует развитие отрасли с небольшим опережением традиционного потребкредитования. По мнению эксперта, рост предвидится в первую очередь за счет увеличения числа клиентов, а не среднего чека.

В июле 2022 года российские банки одобрили розничных кредитов населению почти на триллион рублей — выдачи составили 856,8 миллиарда рублей. Россияне набрали кредитов на 26,1 процента больше, чем в июне, однако показатели все еще ниже уровней июля прошлого года. Тем не менее, эксперты отмечают, что люди успокоились и не готовы массово брать взаймы у банков на любых условиях — в июле жители России начали чаще отказываться от уже одобренных банками кредитов.