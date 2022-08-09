Россияне набрали кредитов почти на триллион рублей

Frank RG: в июле российские банки выдали розничных кредитов населению на 856,8 млрд руб.

В июле этого года российские банки одобрили розничных кредитов населению почти на триллион рублей — выдачи составили 856,8 миллиарда рублей. Россияне набрали кредитов на 26,1 процента больше, чем в июне, однако показатели все еще ниже уровней июля прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на исследование Frank RG.

Из общей суммы 427,4 миллиарда рублей пришлось на выдачу наличными, что на 23,3 процента выше, чем в прошлом месяце. В середине лета рынок необеспеченного кредитования (основанного только на на кредитной истории заемщика и его возможности погасить кредит) после спада с марта по май и слабого восстановления в июне практически вернулся к уровням начала года. Тем не менее, в годовом выражении объем выдачи беззалоговых кредитов стал почти на 45 процентов меньше, а количество кредитов снизилось на 26,2 процента.

По данным исследования, в июле начал восстанавливаться и ипотечный рынок. Объем выданных ссуд на жилье увеличился на 35 процентов, до 346,7 миллиарда рублей. Количество ссуд выросло на 37,3 процента, до 88,7 тысячи. По сравнению с июнем также в объеме выросло автокредитование — в июле россияне взяли кредитов на покупку автомобиля на 58,7 миллиарда рублей.

Управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что рынок розничного кредитования активно возрождается, даже быстрее, чем ожидалось. «Восстановление выдач потребительских и ипотечных кредитов до уровней 2021 года в конце этого — начале следующего года уже не представляется невероятным сценарием, и это вызывает определенные опасения, поскольку в прошлом году сегменты были близки к перегреву», — рассказал он. С его мнением насчет роста потребкредитования, а также ипотеки в ближайшие месяцы соглашается управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. По оценкам аналитика, основные сегменты розницы будут разгоняться так же, как в 2020 году, а не в рекордном 2021-м.

Ранее Frank RG подсчитал, что в июне россияне набрали на 70 процентов больше кредитов, чем в мае, — общая сумма составила 675,3 миллиарда рублей. Проектный лидер Frank RG Артем Мосин выделил две причины восстановления объемов кредитования: снижение ключевой процентной ставки и более лояльная политика банков.