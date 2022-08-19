В России представили устойчивый к осадкам дрон «Одуванчик»

На «Армии-2022» представили созданный в рамках импортозамещения дрон «Одуванчик»

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Одуванчик», который создали в рамках импортозамещения китайских квадрокоптеров, впервые представили на форуме «Армия-2022». Аппарат можно использовать в условиях сильных порывов ветра, сообщил ТАСС заместитель гендиректора по развитию научно-производственной компании «Атри» Руслан Ляпин.

«Это [дрон, разработанный] в рамках импортозамещения китайских беспилотников серии Mavic. Квадрокоптерного исполнения и соосного исполнения. Предназначен для мониторинга наземной, морской поверхности, определения объектов (...) Применять можно с рук, можно с направляющих с пиропатроном. Из-под крон деревьев», — сказал Ляпин.

Представитель компании отметил, что такой линейки малых беспилотников российского производства нет. По его словам, беспилотник, построенный по соосной схеме, отличается от квадрокоптеров устойчивостью к осадкам и сильным порывам ветра. Ляпин уточнил, что дрон находится на стадии полезной модели.

Время полета дрона составляет 40-45 минут, а максимальная высота — три тысячи метров. Аппарат может нести до двух килограммов полезной нагрузки.

Ранее представитель компании «Промкомпозит» сообщил, что предприятие разрабатывает «гуманную» версию беспилотника «Лиса», который сможет изнурять противника, сбрасывая гранаты.