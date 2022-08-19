Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов «Азова» и «Айдара»
Минобороны заявило, что ВКС высокоточным оружием поразили пункты «Азова» и «Айдара»
Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием поразили пункты временной дислокации подразделений «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе Николаевка и «Айдара» в районе Соледар Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 19 августа, журналистам сообщили в Минобороны.
В результате нанесенного удара было уничтожено свыше 50 бойцов, а также 12 единиц военной техники.
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