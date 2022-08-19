Минобороны отчиталось об уничтожении бойцов «Азова» и «Айдара»

Минобороны заявило, что ВКС высокоточным оружием поразили пункты «Азова» и «Айдара»

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием поразили пункты временной дислокации подразделений «Азова» (запрещенная в РФ террористическая организация) в районе Николаевка и «Айдара» в районе Соледар Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в пятницу, 19 августа, журналистам сообщили в Минобороны.

В результате нанесенного удара было уничтожено свыше 50 бойцов, а также 12 единиц военной техники.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.