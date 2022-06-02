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Минобороны заявило об ударе по штабу «Азова» под Харьковом

Представитель Минобороны Конашенков заявил об ударе по штабу «Азова» под Харьковом
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по штабам формирований «Азов» и «Кракен» в районе Харькова. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По заявлению Конашенкова, удар по пунктам управления этих формирований был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования. Также этими ракетами был поражен 21 район сосредоточения живой силы.

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Валерий Розенберг
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