Минобороны заявило об ударе по штабу «Азова» под Харьковом

Представитель Минобороны Конашенков заявил об ударе по штабу «Азова» под Харьковом

Российские войска нанесли удар по штабам формирований «Азов» и «Кракен» в районе Харькова. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По заявлению Конашенкова, удар по пунктам управления этих формирований был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования. Также этими ракетами был поражен 21 район сосредоточения живой силы.