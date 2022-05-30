Минобороны узнало о карательных рейдах бойцов «Кракена» под Харьковом

Минобороны России сообщило о карательных рейдах бойцов «Кракена» в Харьковской области

Бойцы украинского батальона «Кракен», сформированного из уголовников, проводят в Харьковской области карательные рейды. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

По словам представителя Минобороны, так называемые «эскадроны смерти по ночам врываются в дома местных жителей, подозреваемых Службой безопасности Украины СБУ в пророссийских настроениях, подвергают их физическому насилию и увозят в неизвестном направлении». Генерал добавил, что о десятках мирных граждан до сих пор нет никаких вестей.

«Кракен» входит в украинское формирование «Азов».

12 мая Мизинцев также говорил о карательных рейдах в Харьковской области. Тогда он заявлял, что эти операции проводятся бойцами ВСУ совместно с сотрудниками СБУ. Их целью являются «проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса».