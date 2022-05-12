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Минобороны рассказало о карательных рейдах украинских сил в Харьковской области

Минобороны заявило, что украинские силы устраивают карательные рейды в Харьковской области

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России рассказало о карательных рейдах, которые устраивают украинские силы в Харьковской области. Слова начальника Национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева передает РИА Новости.

По данным ведомства, рейды устраивают неонацисты совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Их целью являются «проверки местных жителей на предмет наличия у них признаков пророссийских взглядов, а также фактов передачи какой-либо информации российским военнослужащим и представителям народной милиции республик Донбасса».

Как заявил Мизинцев, подозреваемых арестовывают за «коллаборационизм» и увозят в неизвестном направлении. Он назвал подобные действия преступными и отметил, что они направлены на запугивание украинцев для того, чтобы скрыть катастрофическую ситуацию в стране.

Ранее Минобороны обвинило украинских националистов в применении антигуманной тактики ведения боя. Там отметили, что схожие подходы применяли в нацистской Германии в отношении мирного населения.

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Марина Совина
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