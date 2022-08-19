Мэр Пусана обратился к главе Южной Кореи с просьбой освободить BTS от армии

Мэр Пусана обратился к президенту Южной Кореи с просьбой освободить BTS от службы в армии

Мэр Пусана Пак Хен Чжун обратился к президенту Южной Кореи Юн Сок Елю с просьбой освободить музыкальную группу BTS от службы в армии. Об этом сообщает The Independent.

Глава города предложил предоставить коллективу альтернативную службу. Причиной такой просьбы стал тот факт, что музыканты являются послами международного фестиваля 2030 World Expo и должны будут посетить мероприятие, которое состоится в Пусане, ради успеха его проведения.

Пак Хен Чжун подчеркнул, что присутствие исполнителей на фестивале «крайне необходимо» для города, а также предложил предоставить звездам альтернативную службу: «Нет речи о том, чтобы дать BTS привилегию освобождения от военной службы. Но если BTS воспользуются системой альтернативной службы, то участники будут нести ту же национальную ответственность, которая не уступает срочной военной службе, но будут служить стране теми возможностями, на которые способны только они».

Согласно действующему законодательству Южной Кореи, все мужчины в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. Альтернативная служба предоставляется исполнителям народной и классической музыки, а также олимпийским чемпионам.

Ранее в ходе заседания парламентского комитета министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп поведал, что в данный момент занимается подбором вариантов альтернативной службы для группы, которая позволит им и репетировать, и выступать в разных городах и странах во время пребывания в армии.