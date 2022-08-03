Участники BTS смогут давать концерты во время службы в армии

Участники BTS смогут давать концерты в разных странах во время службы в армии

Участники BTS смогут давать концерты в разных странах во время службы в армии. Об этом сообщает Page Six.

В ходе заседания парламентского комитета министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп поведал, что в данный момент занимается подбором вариантов альтернативной службы для артистов, которая позволит им и репетировать, и выступать в разных городах и странах во время пребывания в армии.

«Участники группы BTS должны отправиться в армию, и я верю, что мы найдем способ дать им возможность порепетировать, а также покинуть страну и выступить в любое время, если у них запланированы зарубежные концерты», — поведал государственный деятель.

Министр обороны Южной Кореи подчеркнул, что люди высоко ценят артистов, побывавших в армии, а потому служба может сделать исполнителей еще более популярными.

Согласно действующему законодательству Южной Кореи, все мужчины в возрасте от 18 до 28 лет обязаны пройти двухлетнюю службу в армии. Альтернативная служба предоставляется исполнителям народной и классической музыки, а также олимпийским чемпионам.

В середине июня участники BTS объявили о перерыве в карьере, чтобы сосредоточиться на сольном творчестве, однако позже опровергли слухи о своем распаде, заявив о том, что заявление о временной остановке деятельности коллектива было переведено неточно.