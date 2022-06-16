Группа BTS опровергла слухи о своем распаде

Корейская группа BTS категорически опровергла слухи о своем распаде

Участники южнокорейской вокально-танцевальной группы BTS категорически опровергли слухи о своем распаде после заявления о приостановке деятельности. Об этом сообщает Daily Mail.

Представители BTS заявили, что музыкальный коллектив не будет расформирован, однако некоторые из его участников параллельно будут заниматься развитием собственных проектов и сольного творчества. Участники добавили, что слухи о распаде группы появились из-за неточного перевода их заявления о временной остановке деятельности коллектива.

Один из участников группы Чонгук отметил: «У нас нет намерения уходить, и у нас еще много общих планов. BTS останутся навсегда».

Лидер BTS Ким Намджун (RM) добавил, что музыканты действительно начнут развивать сольные проекты, однако продолжат радовать поклонников коллектива своими концертами. «Мы постараемся показать хорошие выступления как в команде, так и поодиночке», — сказал RM.

Ранее участники BTS объявили о перерыве в карьере, чтобы сосредоточиться на сольном творчестве.

В прошлом году BTS победила в главной номинации крупной американской музыкальной премии American Music Awards. Музыкантов признали лучшими артистами года. Коллектив также получил премии в категориях «Лучший дуэт или группа» и «Лучшая поп-композиция».