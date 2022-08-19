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Водитель автобуса сделал пересадку волос и визуально помолодел на семь лет

Водитель автобуса из Лондона Адам Синклар сделал пересадку волос и нашел любовь

Фото: Adam Sinclair

Водитель автобуса Адам Синклар из Лондона сделал пересадку волос и рассказал о том, как изменилась его жизнь после процедуры. Его история заинтересовала журналистов Daily Star.

Известно, что 30-летний британец начал лысеть в возрасте 17 лет, что ударило по его самооценке и ментальному здоровью. В августе 2021 года мужчина принял решение пройти процедуру замещения, суть которой состоит в прикреплении к поредевшей коже головы новых волос с помощью специальных клеящих материалов. Терапия дала ему желаемый результат: уже через шесть месяцев голова британца покрылась густыми волосами.

Синклар признался, что благодаря лечению он визуально помолодел на семь лет. При этом герой материала отметил, что ранее его жизнь не была такой насыщенной. Так, он обрел уверенность в себе, вновь стал ходить на свидания и даже нашел любовь. Кроме того, каждое утро он уделяет десять минут укладке волос.

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«И почему я не сделал этого раньше? Я бы посоветовал каждому [лысеющему мужчине] решиться на процедуру, поскольку она действительно меняет жизнь в лучшую сторону», — высказался собеседник издания.

Ранее в августе популярный певец и актер Робби Уильямс раскрыл свою реакцию на неожиданную потерю большинства волос в 48 лет. По его словам, врачи отказали ему в пересадке, поскольку оставшиеся пряди на его голове слишком истончились. Уильямс заявил, что в случае необходимости планирует носить парик во время концертов.

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Полина Гераскина
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