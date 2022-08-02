Популярный певец раскрыл свою реакцию на внезапное облысение в 48 лет

Певец Робби Уильямс признался, что посмеется над своим неожиданным облысением в 48 лет

Популярный певец и актер Робби Уильямс раскрыл свою реакцию на неожиданную потерю большинства волос в 48 лет. Материал на эту тему публикует Mirror.

Британский исполнитель рассказал, что внезапно облысел вопреки не пенсионному возрасту. По его словам, врачи отказали ему в пересадке волос, поскольку оставшиеся пряди на его голове слишком истончились. «Таблетки мне не помогают, они вызывают у меня депрессию. Скорее всего, я просто стану лысым, над чем мы все посмеемся», — признался он.

При этом Уильямс не назвал причину потери волос. Однако он заявил, что в случае необходимости планирует носить парик во время концертов. «К сожалению, мне не помогли никакие процедуры, поэтому это единственный вариант», — высказался Уильямс в заключение.

В апреле российский врач-трихолог Ольга Симонова раскрыла способ распознать самую опасную стадию облысения, которая лечится только пересадкой волос. По словам медика, после трех-пяти лет отсутствия волос на голове на месте разрушенного фолликула образуется рубцовая ткань, поэтому восстановить волосяной покров будет невозможно даже при помощи специалиста.