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Мужчина расстрелял вломившегося в его дом медведя

New York Post: Кен Молдин из США расстрелял из пистолета вломившегося в его дом медведя

Фото: Martin Schutt / Globallookpress.com

В США мужчина расстрелял крупного черного медведя, который ночью вломился в его дом. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в субботу, 13 августа. Жителя штата Колорадо Кена Молдина около двух часов ночи разбудила жена. «Когда я вылез из кровати, Келли закричала: "В доме медведь!" Я сразу схватил пистолет», — рассказал мужчина.

Его супругу разбудил собачий лай. Она подошла к двери спальни на втором этаже дома и увидела, что в столовой находится крупный медведь. Молдин подбежал к двери с пистолетом и выстрелил в зверя, который находился примерно в трех метрах от супругов. «Я выстрелил сразу же. Я выстрелил, он бросился на меня, а я продолжал стрелять», — поделился воспоминаниями он.

Мужчина разрядил в медведя всю обойму, после чего зверь упал на лестницу и скатился вниз. Супруги сразу же вызвали полицию, которая прибыла вместе с сотрудниками Службы охраны природы. Специалисты констатировали смерть животного. Хищник оказался 180-килограммовым самцом черного медведя.

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Позже выяснилось, что Молдины не заперли на ночь входную дверь, и зверь проник внутрь, просто нажав на дверную ручку. Представители природоохранной службы рассказали, что шкура и мясо медведя будут отданы людям, которые пожелают их забрать, а его голову выставят на аукцион.

Кен Молдин заявил, что инцидент послужит для других жителей региона примером того, какую опасность могут представлять медведи.

Ранее сообщалось, что учительница из США строго отчитала забравшегося на веранду медведя. После того, как женщина начала ругать его, зверь поспешил скрыться в лесу.

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Никита Савин
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