МВД начало розыск осужденного за крупнейшую взятку в истории России депутата

МВД начало розыск осужденного за взятку в 3,25 миллиарда рублей депутата Госдумы Белоусова

МВД России начало розыск депутата Госдумы Вадима Белоусова, осужденного за получение взятки в 3,25 миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС.

После неявки на оглашение приговора без уважительной причины Белоусов был объявлен в розыск, а 9 августа появился в базе МВД.

3 августа Белоусова осудили на 10 лет колонии строгого режима, оштрафовали на 500 миллионов рублей, запретили занимать должности на госслужбе и лишили государственной награды — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Теща депутата, 80-летняя Маргарита Бутакова, которая также была фигуранткой дела о крупнейшей взятки в истории современной России, получила условный срок.

По данным следствия, двое предпринимателей, занимавшихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год отчисляли по 10 миллионов рублей ежемесячно депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, который занимал в тот период должность губернатора Челябинской области. За это коммерсантам предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.

В Челябинске взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. В итоге за несколько лет Белоусов получил более трех миллиардов рублей. Вину в содеянном депутат не признал.