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В ДНР при обстреле ВСУ погибла женщина

Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели мирной женщины результате обстрела со стороны ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что мирная жительница погибла в городе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Горловка. Увы, уже потери. [Улица Павла] Беспощадного, 30. Погибла женщина», — написал он.

В ночь на 19 августа украинские военные усилили обстрелы жилых кварталов Горловки. Как рассказал Приходько, ситуация в Горловке накаляется из-за усиливающихся обстрелов ВСУ. По словам главы города, несмотря на достаточно успешное продвижение на севере города, украинские военные продолжают накрывать город «ничем не мотивированным артиллерийским огнем».

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Марина Совина
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