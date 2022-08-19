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Украинские военные усилили обстрелы жилых кварталов Горловки

Мэр Горловки Приходько сообщил об усиливающихся обстрелах со стороны Украины

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Ситуация в Горловке накаляется из-за усиливающихся обстрелов жилых кварталов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По словам главы города, несмотря на достаточно успешное продвижение на севере города, украинские военные продолжают накрывать город «ничем не мотивированным артиллерийским огнем». Он уточнил, что обстрелам подвергаются жилые кварталы и центральные улицы.

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Приходько уточнил, что украинские войска открывают огонь, когда наблюдается максимальное скопление людей в одном месте. Он призвал местных жителей ограничить пребывание детей на улице. «Это чисто нацистская тактика. Убедительно прошу горловчан, уберите детей с улиц», — написал мэр.

12 августа ВСУ обстреляли химический концерн «Стирол» в населенном пункте. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.

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Марина Совина
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