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Россиянка сожгла сыну кожу головы дихлофосом при попытке вывести вшей

Жительница Югры пыталась вывести у сына вшей и сожгла ему кожу головы дихлофосом

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Жительница Югры попыталась вывести у сына вшей с помощью дихлофоса и сожгла ему кожу головы. Об этом сообщает региональное издание «Вестник» со ссылкой на замглавы отдела по осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района Инну Черепанову.

Такой способ лечения педикулеза россиянке посоветовали знакомые. По словам Черепановой, женщина проводила процедуру в бане: она нанесла на кожу головы мальчика средство от вшей, спрыснула все дихлофосом и накрыла сверху полиэтиленом.

В результате такого лечения ребенок получил химический ожог головы. Мальчику и его матери оказали психологическую помощь, подчеркнула Черепанова.

Ранее в детском саду Магаданской области захотели помыть трехлетнюю воспитанницу и ошпарили ей ноги. Девочку поставили в емкость с кипятком, из-за чего она получила ожоги обеих ступней.

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Константин Лысяков
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