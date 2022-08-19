Россиянка сожгла сыну кожу головы дихлофосом при попытке вывести вшей

Жительница Югры пыталась вывести у сына вшей и сожгла ему кожу головы дихлофосом

Жительница Югры попыталась вывести у сына вшей с помощью дихлофоса и сожгла ему кожу головы. Об этом сообщает региональное издание «Вестник» со ссылкой на замглавы отдела по осуществлению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сургутского района Инну Черепанову.

Такой способ лечения педикулеза россиянке посоветовали знакомые. По словам Черепановой, женщина проводила процедуру в бане: она нанесла на кожу головы мальчика средство от вшей, спрыснула все дихлофосом и накрыла сверху полиэтиленом.

В результате такого лечения ребенок получил химический ожог головы. Мальчику и его матери оказали психологическую помощь, подчеркнула Черепанова.

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