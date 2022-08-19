Умер писавший песни Лепса автор Анатолий Долженков

Умер автор песен Григория Лепса, поэт Анатолий Долженков

Скончался поэт и автор песен Анатолий Долженков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале певец Григорий Лепс.

Причина смерти Долженкова не уточняется. Лепс, для которого поэт писал песни, назвал его «замечательным человеком, мужем, отцом и другом». Долженков написал тексты ко всем песням из первого альбома исполнителя, выпущенного в 1995 году под названием «Храни Вас Бог». В их числе — «Натали» и «Я слушал дождь».

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