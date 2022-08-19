В возрасте 83 лет умер британский актер Брюс Монтегю

Ушел из жизни британский актер Брюс Монтегю. Об этом сообщает The Sun.

Монтегю скончался у себя дома в США в возрасте 83 лет. Причина смерти не уточняется.

Агентство талантов Belfield and Ward прокомментировало кончину Монтегю. «С грустью сообщаем о том, что скончался блистательный Брюс Монтегю. Он был джентльменом, которого будет очень не хватать. Какой талант и какая карьера на сцене и на экране!» — было сказано в сообщении.

Монтегю родился в 1939 году в городе Дил, Англия. Он известен по ролям в сериалах «Доктор Кто», «Бабочки», «Соблюдая приличия», «Джордж и Милдред», «Новые уловки», фильмах «Секстет», «Восемьдесят тысяч подозреваемых», «42-я улица» и другим проектам.

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