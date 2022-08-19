В летевшем из России в Турцию самолете произошло задымление

В летевшем из Екатеринбурга в Анталью самолете Azur Air произошло задымление

В самолете авиакомпании Azur Air, летевшем по маршруту Екатеринбург — Анталья, произошло задымление во время посадки. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел на рейсе AZV 9693. Как следует из доклада капитана воздушного судна, во время снижения произошло задымление пассажирской кабины, из-за чего сработали датчики дыма в туалетных комнатах. Борт совершил благополучную посадку в турецком аэропорту.

Ранее в августе самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за некорректной работы датчика механизации крыла. Чтобы отработать топливо, пилотам пришлось полтора часа кружить над Ленинградской областью.