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В летевшем из России в Турцию самолете произошло задымление

В летевшем из Екатеринбурга в Анталью самолете Azur Air произошло задымление

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В самолете авиакомпании Azur Air, летевшем по маршруту ЕкатеринбургАнталья, произошло задымление во время посадки. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел на рейсе AZV 9693. Как следует из доклада капитана воздушного судна, во время снижения произошло задымление пассажирской кабины, из-за чего сработали датчики дыма в туалетных комнатах. Борт совершил благополучную посадку в турецком аэропорту.

Ранее в августе самолет авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за некорректной работы датчика механизации крыла. Чтобы отработать топливо, пилотам пришлось полтора часа кружить над Ленинградской областью.

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Мария Гейн
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