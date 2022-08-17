Вылетевший в Екатеринбург самолет сменил курс и начал кружить над Ленобластью

Вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург самолет сменил курс из-за неисправности

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, уже около полутора часов кружит над Ленинградской областью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе перевозчика.

Так, через некоторое время после начала выполнения рейса командир воздушного судна сообщил наземным службам о некорректной работе датчика механизации крыла. Пилоты решили отработать топливо и вернуться в аэропорт Пулково.

«При этом воздушное судно управляется штатно, аварийная посадка авиакомпанией не объявлялась. По стандартам работы аэропорта в таких случаях, в Пулково была объявлена готовность к внештатной встрече воздушного судна», — добавил представитель авиакомпании.

UPD: самолет совершил благополучную посадку в Пулково в 14:19 по местному времени. Пассажиров отправят в Екатеринбург резервным бортом, вылет запланирован в 14:50. «Оба воздушных судна находятся на соседних стоянках, что минимизирует время пересадки пассажиров», — отметили в пресс-службе.

Ранее в августе самолет авиакомпании Red Wings, следовавший по маршруту Москва — Анталья, экстренно сел в Сочи из-за недомогания пассажира. Там ему была оказана первичная помощь и выдано направление на госпитализацию в медучреждение города.