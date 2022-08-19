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В Калининграде стартовал фестиваль короткометражного кино

Фестиваль короткометражного кино «Короче» стартует в Калининграде 19 августа

Фото: пресс-служба фестиваля короткометражного кино «Короче»

В Калининграде в пятницу, 19 августа, стартует десятый юбилейный российский фестиваль короткометражного кино «Короче». Как уточняет ТАСС, мероприятие продлится до 21 августа.

Рассказывая о фестивале, организатор смотра Антон Калинкин отметил, что в этом году в Калининград помимо официальных гостей и участников ради него за свой счет приехали более 250 гостей, что свидетельствует о росте интереса к мероприятию.

По его словам, одним из наиболее важных нововведений в этом году стала большая студенческая программа «Лаборатория Короче», которая была запущена в Калининграде за неделю до открытия фестиваля. Собеседник агентства указал, что в дальнейшем этот формат надеются сделать ежегодным.

«Мы привезли из российских киношкол группы студентов, которые проходят мастер-классы, обучение, слушают лекции и занимаются практикой, снимают свой минутный фильм», — добавил он, подчеркнув, что с помощью этой инициативы организаторы надеются получить возможность готовить будущих участников фестиваля.

Еще одним важным нововведением Калинкин назвал новую систему оценки конкурсной программы, в которой теперь задействовано два состава жюри: первое — традиционное большое жюри, а второе — собрано из победителей фестиваля разных лет.

Ранее сообщалось, что на фестивале короткометражного кино «Короче» впервые появится внеконкурсная программа. Показы 18 фильмов, которые не прошли в основную программу, состоятся в кинотеатре «Заря». Всего зрителям представят три сеанса.

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Варвара Кошечкина
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