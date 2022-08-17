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На фестивале короткометражного кино «Короче» появится внеконкурсная программа

В Калининграде покажут три сеанса фильмов во внеконкурсной программе фестиваля «Короче»

Фото: Фестиваль «КОРОЧЕ»

На фестивале короткометражного кино «Короче», который пройдет в Калининграде с 19 по 21 августа, впервые появится внеконкурсная программа. Об этом сообщает ТАСС.

Показы 18 фильмов, которые не прошли в основную программу, состоятся в кинотеатре «Заря». Всего зрителям представят три сеанса. В первый вошли кинокартины, отобранные главным редактором программы «Кино в деталях» Надеждой Королевой. Среди них — «Ветер вышел погулять» режиссера Павла Игнатьева, «Новый метод» Анны Рыцаревой и «Идеальный подарок» Ирины Прохоровой.

Второй сеанс включает в себя фильмы, которые выбрал кинокритик Вадим Рутковский: «Конец мира в Люблино» режиссера Вячеслава Иванова, «Любой ценой» Марка Медведева, Иосифа Медведева и других.

В рамках третьего, заключительного сеанса покажут фильмы, отобранные писателем Артемом Рыжковым. Речь идет о картинах «Радиус» Владимира Рудака и «Дельфины в космосе» Руслана Янковского.

Ранее стало известно, что в Татарстане выпустят карту кинолокаций, приуроченную к столетию республиканского кинематографа. В проект войдет вся информация о местных актерах и фирмах, которые могут предоставить необходимое оборудование, а также другие сведения о киноресурсах региона.

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Мария Гейн
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