На фестивале короткометражного кино «Короче» появится внеконкурсная программа

В Калининграде покажут три сеанса фильмов во внеконкурсной программе фестиваля «Короче»

На фестивале короткометражного кино «Короче», который пройдет в Калининграде с 19 по 21 августа, впервые появится внеконкурсная программа. Об этом сообщает ТАСС.

Показы 18 фильмов, которые не прошли в основную программу, состоятся в кинотеатре «Заря». Всего зрителям представят три сеанса. В первый вошли кинокартины, отобранные главным редактором программы «Кино в деталях» Надеждой Королевой. Среди них — «Ветер вышел погулять» режиссера Павла Игнатьева, «Новый метод» Анны Рыцаревой и «Идеальный подарок» Ирины Прохоровой.

Второй сеанс включает в себя фильмы, которые выбрал кинокритик Вадим Рутковский: «Конец мира в Люблино» режиссера Вячеслава Иванова, «Любой ценой» Марка Медведева, Иосифа Медведева и других.

В рамках третьего, заключительного сеанса покажут фильмы, отобранные писателем Артемом Рыжковым. Речь идет о картинах «Радиус» Владимира Рудака и «Дельфины в космосе» Руслана Янковского.

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