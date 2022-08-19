Начальник обнаружил неожиданную находку в сумке официантки и уволил ее

Официантка рассказала на Reddit, что босс нашел в ее сумке отклик на вакансию и уволил ее

Пользовательница Reddit из США с ником bluebrindleivy рассказала, что начальник уволил ее после того, как обнаружил в ее сумке неожиданную находку. В комментариях под постом девушки, работавшей официанткой, многие пользователи встали на ее сторону и возмутились поступком экс-босса.

Девушка отметила, что работала в ресторане в течение года, однако в последнее время хотела уволиться из-за токсичной атмосферы. Кроме того, владелец заведения и ее непосредственный начальник зачастую забирал у подчиненных часть чаевых, написала американка.

Перед одной из рабочих смен она заполнила отклик на вакансию в другую компанию и положила бумагу в сумку, которую оставила в офисе. «Мой босс был в офисе и чем-то там занимался. В какой-то момент он вышел и попросил меня поговорить с ним. Я зашла в офис, а он сказал: "Что за отклик на вакансию лежит у тебя в сумке"?» — описала произошедшее авторша.

Рассказчица отметила, что оставляла сумку незакрытой, однако лист бумаги был надежно в ней спрятан. Однако когда начальник вызвал девушку на разговор, документ уже торчал из нее. Она выразила уверенность в том, что босс заглянул в ее личные вещи, нашел отклик и прочитал его.

По словам девушки, она объяснила начальнику, что ей не нравится отношение к ней на текущей работе. «А он сказал: "Хорошо, раз тебе так кажется, закругляйся и уходи домой". И я была уволена», — поделилась пользовательница. Она назвала ситуацию несправедливой и призналась, что ощущает себя так, будто ее права были грубо нарушены.

«Уверен, что с его стороны было незаконно рыться в ваших личных вещах», — оценил один из комментаторов Reddit поступок экс-начальника. Другие юзеры заверили, что на месте девушки попытались бы наказать бывшего босса. Они порекомендовали авторше обратиться в полицию и, помимо прочего, рассказать, что владелец ресторана забирал у официантов чаевые.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась, как сделала неприятное открытие относительно своей анкеты в приложении знакомств Tinder, а затем удалила ее. По словам женщины, она не заметила постыдную ошибку в своем профиле.