Суд решил пересчитать сумму взяток по делу полковника ФСБ Фролова

Суд назначил новую экспертизу по делу офицера ФСБ Фролова для перерасчета взяток и ущерба

Московский гарнизонный военный суд назначил новую финансовую экспертизу по уголовному делу бывшего заместителя начальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого в коррупции и мошенничестве. Об этом сообщает сообщает «Коммерсантъ».

Исследование поручено экспертам Минюста, которые должны пересчитать размер ущерба от похищенной в результате мошенничества доли в строительной компании, которая владела квартирами в новостройках Москвы. А также общую сумму взяток от банкиров, получение которых вменяется чекисту.

На стадии следствия специалисты фирмы «Экспертология» ущерб от махинаций оценили в 638 миллионов рублей, а незаконного вознаграждения — в 95 миллионов рублей, однако эти выводы вызвали сомнение у суда.

Потерпевший по эпизоду хищения доли в компании — застройщик Сергей Гляделкин уверен, что суммы в результате перерасчета увеличатся.

Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. По версии следствия, в 2011 году Фролов обманным путем отобрал у Гляделкина 12 готовых строительных объектов в Москве. Полковник и его подчиненные Черкалин и Васильев убедили бизнесмена отказаться от своей доли в строительной компании. Также Фролов крышевал, по мнению следствия, банкиров, за что они платили ему взятки.

Черкалин осужден на семь лет после сделки со следствием, а дело против Васильева было закрыто в связи с истечением срока давности.