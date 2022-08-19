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России предрекли появление малоэтажных гетто

Глава НОРСТРОЯ Глушков предрек появление в России малоэтажных гетто

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На фоне отсутствия единых правил в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России в скором времени могут появиться малоэтажные гетто. Такую судьбу частному сектору предрек глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, пишет РИА Новости.

По словам эксперта, на ИЖС специализируется менее 1,5 процента от 3,5 тысячи девелоперов. В результате при строительстве в России 40 миллионов квадратных метров частных домов только менее чем в десяти процентах проектов встречается централизованный подход — все остальные здания возводятся хозспособом, отметил Глушков.

«То, что строится хозспособом, в 60 процентах городов — это ветхая застройка. К сожалению, 90 процентов всего возводимого жилья это не то, что мы видим на красивых презентациях, это то жилье, которое через 10-15 лет радикально устареет», — спрогнозировал эксперт.

Глушков считает, что в регионах, где нет застройщиков по ИЖС, регулировать возведение подобных объектов должны местные власти. «Без централизованного понимания региональных властей, без инфраструктуры, если каждый будет строить то, что хочет, мы вокруг городов скоро получим новое гетто, которое может очень быстро превратиться в то, с чем мы пытаемся сейчас бороться», — заявил специалист.

Ранее в России предупредили об опасности формирования так называемых сиротских гетто — районов, заселенных выпускниками детских домов. По словам представителей общественных организаций, способствовать этому может принятие законопроекта, допускающего увеличение числа квартир для указанной категории граждан в одном доме с 25 до 50 процентов.

Нина Ташевская
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