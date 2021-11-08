В России заявили об опасности появления сиротских гетто

Представители общественных организаций полагают, что в России могут появиться так называемые сиротские гетто — их формованию будет способствовать принятие законопроекта, допускающего увеличение числа квартир для выпускников детских домов в одном доме с 25 до 50 процентов. Документ в настоящее время рассматривается в Госдуме, пишут «Известия».

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Законопроект был внесен в Госдуму весной 2021 года. Предполагается, что его одобрение позволит разрешить проблему обеспечения сирот жильем. Против увеличения возможной доли «сиротских» квартир до 50 процентов в одном доме выступают общественники (члены благотворительных фондов) — они считают, что новая законодательная инициатива не поможет решить жилищную проблему, но повысит опасность образования гетто и существенно сократит шансы детдомовцев на дальнейшую социальную адаптацию.

Помочь сиротам освоиться в обычной может пример обычных социализированных граждан, которые работают и растят детей, заявили эксперты. Но если половина квартир в доме будет заселена выпускниками детдомов, таких примеров в их окружении почти не будет.

«Одна из наших приоритетных задач — это разорвать порочный круг сиротства во многих поколениях, — пояснила изданию глава благотворительного фонда «Арифметика добра» Наиля Новожилова. — И создание гетто отбросит нас на несколько шагов назад и усугубит ситуацию».

Ранее риелторы заявили, что растущая популярность квартир-студий может спровоцировать формирование гетто в крупных российских городах. Они могут появиться в ряде муниципалитетов уже скоро — через четыре-пять лет, предупредили эксперты.