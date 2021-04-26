Российским городам предрекли появление гетто

Районы крупных российских городов, расположенные на окраинах и плохо обеспеченные транспортной инфраструктурой, рискуют маргинализироваться, в них появятся гетто, заявила РИА Новости ведущий аналитик агентства стратегического развития «Центр» Ольга Мельникова.

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По словам эксперта, именно такие районы имеют все шансы на «заселение жилого фонда менее обеспеченной и притязательной категорией граждан» — прежде всего из-за того, что в них отсутствуют варианты проведения досуга и не хватает транспортных коммуникаций. Со временем многие жители покинут неблагополучные спальные районы, предрекла урбанист.

Она отметила, что современные жилые территории должны соответствовать «политике нулевого километра» или концепции «15-минутного города», то есть в шаговой доступности должны располагаться все объекты инфраструктуры, нужные жителям. В то же время районы должны иметь высокую степень транспортной связности, подчеркнула специалист, — это гарантирует гражданам доступность объектов городского масштаба.

Ранее риелторы предрекли появление нескольких гетто на окраинах Москвы. Они могут возникнуть, в частности, в Карачарово, в районах Текстильщики, Люблино, Капотня, части района Марьино (в так называемом Старом Марьино), в Бирюлево Восточном и Бирюлево Западном, в Метрогородке и Гольяново.

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