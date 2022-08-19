Женщина отрастила волосы длиной 33,5 метра

UPI: женщина из Флориды перестала стричься и отрастила волосы длиной 33,5 метра

Жительница американского города Клермонт, штат Флорида, отрастила волосы длиной 33,5 метра. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Аша Мандела, которой сейчас 60 лет, перестала стричься, когда переехала в США из Республики Тринидад и Тобаго более 40 лет назад. К 2009 году их длина достигла 5,95 метра. Достижение женщины оценили в Книге рекордов Гиннесса, назвавшей ее человеком с самыми длинными волосами.

С тех пор волосы Манделы стали в пять раз длиннее. Она ласково называет их своей коброй или короной и заворачивает в ткань, чтобы они не волочились по земле и не вынуждали напрягать шею. «Когда я готовлюсь ко сну, то завязываю свою кобру в небольшой мешок. Мы обнимаемся и разговариваем друг с другом», — утверждает она.

Муж Манделы, профессиональный стилист Эммануэль Чедж, каждую неделю проводит по несколько часов, ухаживая за ее волосами. Раз в неделю он моет их с шестью флаконами шампуня. Сушка волос занимает два дня.

Женщина подчеркивает, что не хочет останавливаться на достигнутом. «Я никогда не решу, что пора отстричь мои волосы. Этого никогда не случится», — говорит она.

Ранее сообщалось, что Дайана Армстронг (Diana Armstrong) из Миннеаполиса, США, отказалась от маникюра на 25 лет и попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ногтей в мире.