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Женщина отрастила волосы длиной 33,5 метра

UPI: женщина из Флориды перестала стричься и отрастила волосы длиной 33,5 метра

Кадр: Guinness World Records / YouTube

Жительница американского города Клермонт, штат Флорида, отрастила волосы длиной 33,5 метра. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Аша Мандела, которой сейчас 60 лет, перестала стричься, когда переехала в США из Республики Тринидад и Тобаго более 40 лет назад. К 2009 году их длина достигла 5,95 метра. Достижение женщины оценили в Книге рекордов Гиннесса, назвавшей ее человеком с самыми длинными волосами.

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С тех пор волосы Манделы стали в пять раз длиннее. Она ласково называет их своей коброй или короной и заворачивает в ткань, чтобы они не волочились по земле и не вынуждали напрягать шею. «Когда я готовлюсь ко сну, то завязываю свою кобру в небольшой мешок. Мы обнимаемся и разговариваем друг с другом», — утверждает она.

Муж Манделы, профессиональный стилист Эммануэль Чедж, каждую неделю проводит по несколько часов, ухаживая за ее волосами. Раз в неделю он моет их с шестью флаконами шампуня. Сушка волос занимает два дня.

Женщина подчеркивает, что не хочет останавливаться на достигнутом. «Я никогда не решу, что пора отстричь мои волосы. Этого никогда не случится», — говорит она.

Ранее сообщалось, что Дайана Армстронг (Diana Armstrong) из Миннеаполиса, США, отказалась от маникюра на 25 лет и попала в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ногтей в мире.

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Алиса Дмитриева
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