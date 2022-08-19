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Пентагон подтвердил передачу Киеву ракет HARM

Пентагон: США передают Украине вторую партию противорадиолокационных ракет HARM

Фото: Carsten Rehder/ DPA / Global Look Press

Представитель Пентагона подтвердила передачу Украине партии противорадиолокационных ракет HARM (High-Speed Anti-Radiation Missile). Ее слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что речь идет о втором транше ракет HARM, который получает Киев. В американском оборонном ведомстве отметили, что была произведена интеграция ракет западного производства с имеющимися на вооружении Киева истребителями МиГ.

Кроме того, представитель Пентагона признала, что США не сразу объявили о начале поставок Украине таких вооружений. «Мы хотим осторожно говорить публично о [выделяемых Вашингтоном] средствах, которые предоставят Украине существенное асимметричное или неожиданное преимущество», — приводит агентство ее слова.

Ранее Соединенные Штаты приняли решение предоставить Украине новый пакет военной помощи стоимостью до 775 миллионов долларов. В очередной комплект помощи вошли боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 15 беспилотных летательных аппаратов, противорадарные ракеты Harm, противотанковые ракеты TOW, а также около тысячи ПТРК Javelin.

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Ксения Назарова
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