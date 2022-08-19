Стало известно о возможном участии Сальмы Хайек в «Черном зеркале»

Актриса Сальма Хайек начала переговоры об участии в шестом сезоне сериала «Черное зеркало»

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек ведет переговоры об участии в шестом сезоне сериала «Черное зеркало». Об этом стало известно Variety.

К актерскому составу, возможно, также присоединится Энни Мерфи, известная по проектам «Шиттс Крик», «Реальные пацаны», «Горячая точка». По информации издания, в настоящий момент канадская артистка общается с шоураннерами.

«Черное зеркало» — британский научно-фантастический сериал, который рассказывает о влиянии технологий на людей. В каждой серии фигурируют разные персонажи, а сюжеты не связаны между собой. Их объединяют черный юмор, сатирический тон и тема — недостатки современного общества, не учитывающего возможных последствий использования технологий. Первая серия сериала вышла 4 декабря 2011 года.

Ранее стало известно, что к касту «Черного зеркала» присоединятся актеры Аарон Пол («Во все тяжкие»), Кейт Мара («Фантастическая четверка») и Джош Хартнетт («Гнев человеческий»). В сериале также снимутся Зази Битц, Паапа Эссьеду, Дэнни Рамирес, Клара Ругор, Оден Торнтон и Анджана Васан.