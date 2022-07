Раскрыт актерский состав нового сезона «Черного зеркала»

Аарон Пол, Кейт Мара и Джош Хартнетт сыграют в новом сезоне «Черного зеркала»

Актеры Аарон Пол («Во все тяжкие»), Кейт Мара («Фантастическая четверка») и Джош Хартнетт («Гнев человеческий») присоединятся к касту нового сезона сериала «Черное зеркало». Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

В актерский состав шестого сезона также вошли Зази Битц, Паапа Эссьеду, Дэнни Рамирес, Клара Ругор, Оден Торнтон и Анджана Васан. Известно, что приглашенные звезды появятся в первых трех эпизодах шоу. Какие еще актеры сыграют в сериале, не сообщается.

Подробности сюжетов новых серий все еще держатся в секрете. Уточняется, что в шестом сезоне будет больше эпизодов, чем в пятом. В настоящий момент шоу находится в разработке.

«Черное зеркало» — британский научно-фантастический сериал, который рассказывает о влиянии технологий на людей. В каждой серии фигурируют разные персонажи, а сюжеты не связаны между собой. Их объединяют черный юмор, сатирический тон и тема — недостатки современного общества, не учитывающего возможных последствий использования технологий. Первая серия сериала вышла 4 декабря 2011 года.

