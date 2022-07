Объявлена дата выхода экранизации The Last of Us

Экранизация The Last of Us выйдет в начале 2023 года

Скриншот: игра The Last of Us

Объявлена дата выхода экранизации видеоигры The Last of Us («Последние из нас» или «Одни из нас»). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Контент-директор HBO и HBO Max Кейси Блойс заявил, что сериал выйдет в начале 2023 года. Других подробностей о грядущем проекте он не привел.

The Last Of Us — серия видеоигр для платформы PlayStation. Агрегатор оценок Metacritic назвал The Last of Us Part II лучшей игрой 2020 года. Эксклюзив для PlayStation 4 победил с огромным отрывом, набрав более 10 тысяч очков.

В январе 2021 года стало известно, что уроженец Кабардино-Балкарии, российский режиссер Кантемир Балагов снимет пилотный эпизод для сериала, созданного по мотивам игры. Кинематографист признался, что является большим фанатом The Last of Us и до последнего не верил, что ему позволят принять участие в работе над проектом. Сценаристом сериала выступит шоураннер «Чернобыля» Крейг Мейзин.