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19:31, 14 июля 2025Бывший СССР

Кандидат в премьеры Украины анонсировала назначение членов правительства

Свириденко анонсировала предложения по кандидатурам членов правительства Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министр экономики Украины и кандидат в премьер-министры республики Юлия Свириденко заявила, что вскоре объявит предложения по кандидатурам членов правительства. Ее слова передает «Интерфакс-Украина».

«Решение о назначении премьер-министра Украины принимает Верховная Рада. Готовимся к взаимодействию с парламентом и к представлению соответствующих правительственных шагов», — добавила Свириденко.

Помимо этого, она поблагодарила президента республики Владимира Зеленского за проявленное доверие.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак станет фактическим премьер-министром страны в случае назначения нынешнего вице-премьера главой кабмина.

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