В Раде назвали фактического премьера Украины

Депутат Рады Безуглая: Ермак станет фактическим премьером Украины

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак станет фактическим премьер-министром страны в случае назначения нынешнего вице-премьера главой Кабмина. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Все равно теперь премьером фактически будет Андрей Борисович. Но именно он, напрямую и без прокси, мог бы стать действительно сильным премьером», — высказалась политик.

Безуглая прокомментировала предложение Зеленского назначить премьером Свириденко и напомнила, что это входит в полномочия Рады согласно конституции Украины. По ее мнению, Ермак «испугался идти на должность и спрятался за женщину». Политик добавила, что назначение Ермака на пост главы Кабмина институционализировало бы его статус.

Днем 14 июля Зеленский встретился со Свириденко и предложил ей возглавить правительство Украины. Он добавил, что с этого шага в стране начинается трансформация исполнительной власти.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко описал планы Зеленского по смене премьера фразой «хоть бы для приличия соблюли». «У нас как-то все забыли о процедуре», — добавил он.