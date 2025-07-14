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17:06, 14 июля 2025Бывший СССР

В Раде назвали фактического премьера Украины

Депутат Рады Безуглая: Ермак станет фактическим премьером Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак станет фактическим премьер-министром страны в случае назначения нынешнего вице-премьера главой Кабмина. С таким заявлением выступила депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале.

«Все равно теперь премьером фактически будет Андрей Борисович. Но именно он, напрямую и без прокси, мог бы стать действительно сильным премьером», — высказалась политик.

Безуглая прокомментировала предложение Зеленского назначить премьером Свириденко и напомнила, что это входит в полномочия Рады согласно конституции Украины. По ее мнению, Ермак «испугался идти на должность и спрятался за женщину». Политик добавила, что назначение Ермака на пост главы Кабмина институционализировало бы его статус.

Днем 14 июля Зеленский встретился со Свириденко и предложил ей возглавить правительство Украины. Он добавил, что с этого шага в стране начинается трансформация исполнительной власти.

Ранее украинский политолог Константин Бондаренко описал планы Зеленского по смене премьера фразой «хоть бы для приличия соблюли». «У нас как-то все забыли о процедуре», — добавил он.

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