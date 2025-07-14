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19:42, 14 июля 2025Россия

В России сочли «отмазкой» угрозы Трампа

Политолог Зубец: Трамп угрозами России ставит себя под удар сам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп, пытаясь угрожать России, ставит себя под удар. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Его слова приводит «Газета.ru».

Он пояснил, что Россия поставляет товары, которые нужны Соединенным Штатам. По мнению политолога, отказ Вашингтона от российских товаров приведет к увеличению проблем у производителей из Америки.

«Все эти угрозы Трампа выглядят ужасно глупо. Для того чтобы сделать России неприятное, американский лидер готов сам себя выпороть. Кажется, что это выступление было больше отмазкой, чтобы показать, что он чем-то может помочь Украине», — добавил Зубец.

14 июля Трамп пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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