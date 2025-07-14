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19:43, 14 июля 2025Силовые структуры

Оказавшаяся украинским агентом россиянка пойдет под суд за госизмену

В ЛНР пойдет под суд задержанная за госизмену 41-летняя россиянка
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Луганской народной республике (ЛНР) 41-летняя россиянка предстанет перед судом по делу о государственной измене. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре ЛНР.

По версии следствия, в августе 2023 года обвиняемая Ирина Зайцева добровольно занялась шпионажем для спецслужб Украины. Она собирала информацию о местах дислокации подразделений армии России и передавала ее украинским силовикам через мессенджер. Агента задержала ФСБ.

Уголовное дело направлено в Верховный суд ЛНР для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что украинского агента, готовившего теракт против российского военного, уничтожили в Тюмени.

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