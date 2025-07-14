Трамп назвал Путина жестким человеком, несмотря на приятные разговоры

Американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина «жестким человеком», несмотря на приятные разговоры лидеров двух государств. С соответствующим заявлением он выступил во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Он жесткий человек. Это было доказано годами. Он одурачил многих людей. Он одурачил Клинтона, Буша, Обаму, Байдена. Меня — нет», — сказал президент США.

Ранее Трамп рассказал, что часто обсуждает с Путиным по телефону урегулирование конфликта на Украине. Глава Белого дома назвал очень приятными разговоры с российским коллегой.

В ходе встречи с генсеком НАТО Трамп также пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.