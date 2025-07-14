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19:28, 14 июля 2025Забота о себе

Названа скрытая опасность предменструального синдрома

Врач Янг: У женщин с тяжелым ПМС выше риск сердечно-сосудистых заболеваний
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

Женщины, которые испытывают тяжелую форму предменструального синдрома, подвержены более высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала врач Ихуэй Янг, пишет Daily Mail.

По словам Янг, она провела исследование, которое показало, что у женщин, жалующихся на ПМС, риск инсульта выше на 27 процентов, а риск сердечной аритмии — на 31 процент, чем у женщин без ПМС. «Повышенный риск был особенно очевиден у женщин, у которых диагноз был поставлен в возрасте до 25 лет, и у тех, кто испытывал послеродовую депрессию», — заявила врач.

Эксперт подчеркнула, что точная причина этой взаимосвязи неизвестна. Наиболее вероятным объяснением скрытой опасности ПМС она назвала ежемесячные колебания гормонального фона у женщин. По ее словам, этот фактор влияет на различные системы организма, которые контролируют в том числе и артериальное давление.

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Янг добавила, что взаимосвязь между ПМС и сердечно-сосудистыми заболеваниями нуждается в дальнейшем исследовании. Однако уже сейчас можно предположить, что тяжелые формы ПМС требуют внимания со стороны врачей и медицинских работников.

Ранее врачи из Фонда борьбы с раком кожи (SCF) заявили, что маникюр может обернуться для женщин раком кожи. Чтобы снизить риск, они посоветовали использовать солнцезащитный крем за 20 минут до процедуры.

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