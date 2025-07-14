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19:37, 14 июля 2025Культура

Виктория Исакова впервые вышла на связь после новости о кончине мужа

Виктория Исакова сообщила, что Юрия Мороза похоронят на Ваганьковском кладбище
Андрей Шеньшаков
Юрий Мороз и Виктория Исакова

Юрий Мороз и Виктория Исакова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Виктория Исакова впервые высказалась о кончине своего супруга, режиссера и продюсера Юрия Мороза. Свой пост она опубликовала в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Любящий и любимый муж, потрясающий отец, талантливый режиссер. Мы благодарим всех за поддержку, которая льется со всех сторон», — написала Виктория.

Вдова Мороза также отметила, что прощание с ним состоится 16 июля в Большом Траурном зале ЦКБ 1. Отпевание пройдет в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище.

Ранее стало известно, что актер Павел Деревянко, который снимался в картине режиссера, сценариста и продюсера Юрия Мороза «Братья Карамазовы», рассказал о дружбе с его супругой Викторией Исаковой и отношении к самому постановщику.

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