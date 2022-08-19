США решили выделить еще 800 миллионов долларов для военной помощи Украине

Reuters: США решили выделить еще 800 миллионов долларов для военной помощи Украине

США решили выделить еще 800 миллионов долларов для военной помощи Украине, об этом может быть объявлено 19 августа. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, для выделения помощи Киеву будут задействованы полномочия президента США Джо Байдена, которые позволяют ему передавать вооружения из американских арсеналов.

Ранее глава космических войск США Джон Реймонд признался в оказании поддержки Вооруженным силам Украины при помощи спутников Starlink, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска. Как пояснило издание, речь идет о расширении спутниками Маска жизненно важной линии связи для украинских сил.