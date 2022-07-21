США признались в оказании космической помощи Украине

Глава космических войск США признался в оказании поддержки ВСУ при помощи спутников Маска

Глава космических войск США Джон Реймонд признался в оказании поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ) при помощи спутников Starlink, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает Air Force Magazine.

«Коммерческий космос сыграл очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны для Украины», — сказал командующий.

Как пояснило издание, речь идет о расширении спутниками Маска жизненно важной линии связи для украинских сил. «Спутники Starlink, пролетающие на высоте до 130 миль над полем боя, обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет, позволяя украинским войскам на передовой поддерживать связь с командованием», — уточнили в Air Force Magazine.

В апреле издание SpceNews рассказало, что в преддверии специальной операции России по защите Донбасса спецслужбы США более чем вдвое увеличили закупку снимков коммерческих спутников. Так, директор по коммерческим и деловым операциям Национального агентства геопространственной разведки США Дэвид Готье заявил, что Вашингтон использует изображения по крайней мере с 200 коммерческих спутников и располагает портфелем из около 20 различных аналитических сервисов.