Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США признались в оказании космической помощи Украине

Глава космических войск США признался в оказании поддержки ВСУ при помощи спутников Маска

Фото: Joe Skipper / Reuters

Глава космических войск США Джон Реймонд признался в оказании поддержки Вооруженным силам Украины (ВСУ) при помощи спутников Starlink, принадлежащих компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает Air Force Magazine.

«Коммерческий космос сыграл очень важную роль в предоставлении возможностей, которые были полезны для Украины», — сказал командующий.

Как пояснило издание, речь идет о расширении спутниками Маска жизненно важной линии связи для украинских сил. «Спутники Starlink, пролетающие на высоте до 130 миль над полем боя, обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет, позволяя украинским войскам на передовой поддерживать связь с командованием», — уточнили в Air Force Magazine.

В апреле издание SpceNews рассказало, что в преддверии специальной операции России по защите Донбасса спецслужбы США более чем вдвое увеличили закупку снимков коммерческих спутников. Так, директор по коммерческим и деловым операциям Национального агентства геопространственной разведки США Дэвид Готье заявил, что Вашингтон использует изображения по крайней мере с 200 коммерческих спутников и располагает портфелем из около 20 различных аналитических сервисов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Песков заявил об «открытой двери» для переговоров с Украиной
108-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия
Трое россиян отравились неизвестным веществом и умерли
После списка «грехов России» Медведев опубликовал список «Их грехи»
Устроившие стрельбу из автомата Калашникова в Москве попали на видео
Угрожавшее безопасности России такси получило штраф на миллиард долларов
Португалия отказалась поддерживать план ЕК по экономии газа
На Украине впервые применили сверхдальнобойную винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра объявлен в Москве
Артист «Кривого зеркала» рассказал о невежливом поведении звезды Comedy Club
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.