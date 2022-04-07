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В США рассказали о слежке за российской армией на Украине из космоса

SpaceNews: спецслужбы США следят за российской армией на Украине из космоса

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

В преддверии специальной операции России по защите Донбасса спецслужбы США более чем вдвое увеличили закупку снимков от коммерческих спутников. О слежке американской стороны за российской армией на Украине из космоса и передаче соответствующих данных Киеву рассказывает SpaceNews.

«Мы сотрудничаем с более чем 100 компаниями, в настоящее время мы используем изображения по крайней мере с 200 коммерческих спутников, и у нас есть около 20 или около того различных аналитических сервисов в нашем портфеле», — заявил директор по коммерческим и деловым операциям Национального агентства геопространственной разведки США Дэвид Готье.

По его словам, в случае плохой погоды, например, высокой облачности, и в ночных условиях для наблюдений особую ценность представляют радиолокационные спутники. «Мы взяли всю ИТ-архитектуру, с которой мы обычно работаем, и подключили компании напрямую к аналитикам на Украине через интернет», — сказал он.

Издание пишет, что это позволило украинской стороне понять, где нужно усилить оборону, а где страдает инфраструктура.

Журнал отмечает, что Национальное агентство геопространственной разведки отдельно обратилось к компании HawkEye 360, владеющей спутниками для обнаружения радиосигналов, с целью помочь определить расположение радиоэлектронных источников, способных препятствовать работе радиосвязи и системе навигации Global Positioning System (GPS).

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В марте SpaceNews написало, что компания SI Imaging Services (SIIS) из Южной Кореи отказалась делиться с правительством Украины собственными спутниковыми снимками.

В январе начальник Конструкторского бюро «Южное» Константин Белоусов заявил, что украинский спутник дистанционного зондирования Земли «Січ-2-30» вышел на связь, но испытывает проблемы «из-за дефицита энергетики», поскольку «повернулся к Солнцу так, что на его рабочие поверхности попадает только отражение света с Земли».

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Иван Потапов
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