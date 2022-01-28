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Украинский «Січ-2-30» отвернулся от Солнца и не проследил за Донбассом

КБ «Южное»: связь со спутником «Січ-2-30» периодическая из-за дефицита энергетики

Фото: @yuzhnoye

Украинский спутник дистанционного зондирования Земли «Січ-2-30», запущенный в январе на ракете Falcon 9, вышел на связь, передает ТАСС сообщение начальника Конструкторского бюро (КБ) «Южное» Константина Белоусова. Как в октябре 2021 года заявлял глава Государственного космического агентства страны (ГКАУ) Владимир Тафтай, космический аппарат может использоваться для слежения за перемещениями военной техники в Донбассе и кораблей на Черном море.

«Связь есть, но она периодическая из-за дефицита энергетики. При этом отказов бортовой аппаратуры нет. В сложившихся условиях она функционирует штатно», — заявил главный конструктор КБ.

В «Южном» уточнили, что спутник «повернулся к Солнцу так, что на его рабочие поверхности попадает только отражение света с Земли». «В то же время прямое солнечное излучение либо вовсе не попадает, либо попадает под слишком маленьким углом, из-за чего спутнику пришлось перезагрузиться в автономном режиме», — сказали в КБ.

В январе бывший внештатный советник главы ГКАУ Украины Андрей Колесник допустил, что «Січ-2-30», не выходивший на связь, потерян.

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180-килограммовый космический аппарат «Січ-2-30» предназначен для получения снимков поверхности Земли в оптическом и инфракрасном диапазонах. Спутник должен располагаться на солнечно-синхронной орбите (высотой 663-682 километров). Разработчиком спутника выступило КБ «Южное», производителем — «Южмаш». Время активного существования спутника — пять лет. Стоимость запуска «Січ-2-30» американской ракетой Falcon 9 составляет 1,9 миллиона долларов. Космический аппарат должен стать первым национальным спутником Украины.

Ранее первым украинским спутником считался геостационарный телекоммуникационный космический аппарат «Либідь», произведенный канадской компанией MacDonald, Dettwiler and Associates в рамках соглашения, заключенного в 2009 году. Стоимость контракта составила 254 миллиона долларов. Предполагалось, что спутник будет запущен с космодрома Байконур с платформы «Наземный старт», производство ракеты под которую уже прекращено. В настоящее время спутник находится в городе Железногорске Красноярского края, на территории предприятия «Информационные спутниковые системы имени Решетнева». Москва ожидает, когда Киев оплатит его транспортировку на космодром Байконур или на Украину и стоимость российских комплектующих в производстве носителя «Зенит-3SLБФ», при помощи которой «Либідь» планировалось запустить.

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Иван Потапов
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