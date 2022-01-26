Украинский спутник потерялся после запуска

Запущенный впервые за 11 лет украинский спутник «Сич-2-30», вероятно, потерян. Такое мнение выразил бывший внештатный советник главы Государственного космического агентства (ГКА) Украины Андрей Колесник.

Он отметил, что украинский спутник до сих пор не идентифицирован, хотя, по соглашению между Киевом и Вашингтоном, подписанному в августе 2021 года, США уже должны были занести его в базу, которая доступна на специальном сайте. Колесник отметил, что информация о спутнике размещается там, как только объекты выходят в космическое пространство.

«Идентификация осуществляется либо собственником объекта, если собственник добровольно желает раскрыть детали траектории его космических объектов, либо в рамках существующих договоренностей, как в случае с "Сич-2-30"», — написал Колесник.

По мнению специалиста, поскольку спутник о сих пор не идентифицирован, скорее всего возникли проблемы со связью. «Со спутником Сич-2-1 (Сич-2-30) нет устойчивой (или совсем никакой) связи, поэтому предоставить информацию американской стороне относительно расширенных параметров его движения для полной идентификации не представляется возможным», — считает он.

13 января американская компания SpaceX предпринимателя и миллиардера Илона Маска запустила с мыса Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Falcon 9 со 105 спутниками из 20 стран, в том числе украинским «Сич-2-30». По словам главы Государственного космического агентства Украины («Госкосмос») Владимира Тафтая, сумма контракта на запуск «Сич 2-30» ракетой-носителем SpaceX составила 1,99 миллиона долларов.