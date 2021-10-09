Украина запустит спутник для слежения за Донбассом и Черным морем

Украинский спутник «Січ-2-30», запуск которого запланирован на декабрь, может использоваться для слежения за перемещениями военной техники в Донбассе и кораблей на Черном море, заявил в интервью «РКБ-Украина» глава Государственного космического агентства страны (ГКАУ) Владимир Тафтай.

Комментируя недостаточную разрешающую способность украинского космического аппарата (около семи метров), руководитель заметил, что один снимок разрешением в полметра, полученный с другого спутника, позволит определить вид артиллерийской установки, а затем уже будет достаточно «спутника "Січ" для того, чтобы отслеживать, куда она перемещается».

«Так же и с кораблями. Нужен один детальный спутниковый снимок, чтобы понять, какое это судно, но дальнейшее его перемещение по Черному морю будет абсолютно понятным по данным спутника "Січ". А его захват кадра позволит и обнаружить этот корабль», — заявил Тафтай.

В сентябре бывший глава ГКАУ и директор частной компании Kurs Orbital Владимир Усов заявил, что экономические показатели украинских предприятий ракетно-космической промышленности из года в год становятся все хуже, поскольку Украина не создает спрос на космическую продукцию, а инструментов для привлечения международных инвестиций не существует.

В том же месяце в ходе совещания, проведенного вице-премьером Украины — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским с участием руководителя ГКАУ Владимира Тафтая, прошедшего в конструкторском бюро (КБ) «Южное», было подтверждено, что работы по спутнику дистанционного зондирования Земли «Січ-2-30» идут в соответствии с ранее утвержденным графиком. Космический аппарат планируется запустить в декабре на американской ракете Falcon 9.