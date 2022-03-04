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В Южной Корее отказались делиться с Украиной спутниковыми снимками

Южнокорейская компания SIIS отказалась предоставлять спутниковые данные Украине

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Компания SI Imaging Services (SIIS) из Южной Кореи отказалась делиться с правительством Украины собственными спутниковыми снимками, сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что именно к данной компании, а также Planet Labs, Maxar Technologies, Airbus SAS, BlackSky Global, Iceye, SpaceView и Capella Space ранее обращался украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров с просьбой о предоставлении спутниковых данных Украины и соседних с ней стран.

«Нам нечем поделиться с Украиной, по крайней мере на данный момент», — заявил президент и генеральный директор SIIS Ким Мун Гю.

По его словам, компания отдает приоритет заявкам правительства Южной Кореи, которое после начала спецоперации значительно увеличило время использования спутников, особенно когда они находятся над Украиной.

В феврале США и ЕС ввели в отношении «Роскосмоса» санкции из-за спецоперации России в Донбассе.

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Иван Потапов
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