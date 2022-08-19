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Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и снарядов HIMARS

Минобороны России сообщило о перехвате ракеты «Точка-У» и снарядов HIMARS

Фото: РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету «Точка-У» и 12 снарядов HIMARS за прошедшие сутки. Об этом журналистам в пятницу, 19 августа, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что Точка-У перехвачена в районе населенного пункта Юбилейное, а снаряды HIMARS в районе Новой Каховки Херсонской области.

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Кроме того, в районах населенных пунктов Топольское и Сулиговка Харьковской области были сбиты два снаряда реактивной системы залпового огня, а в районе населенных пунктов Алчевск и Стаханов системы ПВО перехватили две ракеты производства США.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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